قائد عام شرطة عجمان يتفقّد إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية

زار اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بحضور العقيد علي الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم أحمد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات.

وكان في استقباله العقيد سعيد سلطان الشامسي نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم محمد يوسف المطروشي رئيس قسم شؤون النزلاء، والرائد ماجد محمد المطروشي مدير فرع الاستقبال والإفراج وعدد من الضباط، حيث تم مرافقتهم في الجولة التفتيشية التي اطلع خلالها قائد عام شرطة عجمان على مدى الاستعداد والجاهزية المثلى لتفتيش الطابور العسكري لصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية من حيث الالتزام بالقيافة والهندام العسكري وفق التعليمات النظامية المعمول بها في الداخلية.