سعود المعلا: حكومة أم القيوين أمام مرحلة جديدة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن النظرة الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات تشكل مصدر إلهام لجهود استباق تحديات المستقبل وابتكار نموذج جديد للعمل الحكومي في إمارة أم القيوين.

وقال سموه إن حكومة أم القيوين تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الابتكار والتميز والريادة في العمل الحكومي تحرص من خلالها على توظيف القدرات الوطنية وتطويرها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 ورؤية إمارة أم القيوين 2021.

جاء ذلك لدى إطلاق سموه حكومة المستقبل في أم القيوين التي تضم 9 جهات حكومية والمجلس التنفيذي للإمارة وتتضمن 9 تغييرات هيكلية جوهرية التي تأتي لمواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وضمن جهود تطبيق نموذج تطوير العمل الحكومي في أم القيوين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.

جهود

وأضاف سموه إن الجهود الحثيثة لأبناء الإمارات أثمرت نموذجاً جديداً لحكومة أم القيوين ابتكرت حكومة المستقبل، التي ستعكس كفاءة وفعالية في العمل وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية لتقدم مرحلة جديدة في مسيرة تطور العمل الحكومي في أم القيوين، مرحلة عنوانها السعادة والازدهار للمجتمع الإماراتي.

وتقوم حكومة المستقبل لأم القيوين على مرتكزات رئيسية تتضمن تأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برنامج القيادات الحكومية والبرامج التدريبية التخصصية، وتحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير الخدمات الذكية، وتصنيف مراكز الخدمة، واستحداث مركز موحد للخدمات، وتطوير دليل سعادة المتعاملين.

كما ترتكز حكومة المستقبل على تعزيز مفهوم التكامل في الاختصاصات والمرونة في هيكلية الجهات الحكومية، ومواكبة التطورات بتعزيز ثقافة الابتكار ومواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التخطيط الاستراتيجي للجهات الحكومية، وتطوير نظام الأداء الحكومي، وإطلاق جائزة التميز الحكومي.

تغييرات

وتشهد حكومة المستقبل في أم القيوين مجموعة من الإجراءات والتغييرات الهيكلية لتحقيق هدفها بتبني نموذج مستقبلي يعزز التوجهات الاستراتيجية للحكومة من ضمنها دمج عدة دوائر حكومية تحت كيان واحد بمسمى «دائرة بلدية أم القيوين» ودمج كل من دائرة بلدية أم القيوين ودائرة بلدية فلج المعلا ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الأشغال والخدمات العامة ضمن كيان واحد بمسمى دائرة بلدية أم القيوين برئاسة رئيس دائرة بلدية أم القيوين لتحقيق التكامل في مهامها وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

قواعد

وستعمل دائرة بلدية أم القيوين على وضع قواعد إجراءات لتنفيذ النظم الخاصة بالحفاظ على البيئة، والحفاظ على الصحة العامة وإعداد المشاريع الخاصة بتجميل المدينة وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإصدار رخص الأبنية والإشراف على عمل المقاولين وتصنيفهم وتسجيل التصرفات العقارية والتمليك وحفظ سجلات الملاك.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عدداً من الاختصاصات والمهام التي تتركز في دعم وإسناد المجلس التنفيذي في وضع واعتماد القرارات والسياسات والاستراتيجيات المطورة في الإمارة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في إعداد خطة الإمارة الاستراتيجية واستراتيجيات الدوائر الحكومية، وإدارة البرامج الحكومية التي تستهدف التميز في العمليات وتطوير الخدمات، وتقديم الاقتراحات التي تسهم في تطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي.

وحدات تنظيمية

ويتكون الهيكل التنظيمي من عدد من الوحدات التنظيمية التي تتبع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي برئاسة أمين عام المجلس وهي مكتب الأمين العام، ومكتب الاتصال الحكومي، وإدارة التدقيق الداخلي.

وتتضمن الهيكلية الجديدة للمجلس 3 قطاعات رئيسية هي قطاع شؤون المجلس التنفيذي وتتبع له إدارة الشؤون القانونية، وإدارة الدعم والمتابعة، وقطاع التطوير الحكومي وتتبع له إدارة السياسات والاستراتيجيات، وإدارة الأداء والتميز الحكومي، وإدارة تطوير الخدمات الحكومية.

كما تضم الهيكلية قطاع رأس المال البشري الحكومي الذي يضم إدارة الموارد البشرية وإدارة القيادات والقدرات الحكومية، وإدارة التنافسية والإحصاء، وتضم أقسام التنافسية: الإحصاءات الاقتصادية، الإحصاءات السكانية والاجتماعية، وإدارة الخدمات المساندة وتشمل أقسام الشؤون المالية، وتقنية المعلومات، وعلاقات الموظفين.

استثمار

ويتمثل التغيير في حكومة المستقبل لأم القيوين في إنشاء هيئة أم القيوين للاستثمار والتطوير، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في الإمارة وتحقيق مستهدفات رؤية أم القيوين بالوصول إلى اقتصاد مستدام.

وستعمل الهيئة على تحديد الإطار القانوني وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالفرص الاستثمارية وتزويد المستثمرين بالمعلومات الخاصة بها، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية مع الجهات المختصة وإعداد التقارير والدراسات، ونشر البيانات والمعلومات الاستثمارية حول الفرص الاستثمارية في الإمارة.

ويتمثل التغيير الرابع في حكومة المستقبل في إنشاء هيئة للنقل المتكامل في أم القيوين بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بالمواصلات وستعمل الهيئة على إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالنقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة عناصر النقل المتاحة.

وستعمل الهيئة أيضاً على إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل بشكل يوفر خدمة مناسبة لجميع شرائح واحتياجات المجتمع بأعلى مستويات السلامة والجودة، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتطبيق الرسوم، وترخيص خطوط النقل العام الجماعي.

ويتمثل التغيير الخامس في دمج دائرة الآثار والتراث وإدارة التنمية السياحية ضمن جهة واحدة وتحت مسمى دائرة السياحة والآثار ما يجسد محاور استراتيجية السياحة الجديدة.

ويتضمن التغيير السادس تعديل مسمى دائرة التخطيط والمساحة إلى دائرة التخطيط العمراني ليعكس الشمولية في مفهوم التخطيط، وستمارس الدائرة اختصاصاتها ذاتها لتعزيز البنية التحتية في الإمارة، بما يتناسب مع الرؤية الجديدة.

ويتضمن التغيير السابع في بنية حكومة أم القيوين تعديل مسمى دائرة الشؤون المالية والإدارية إلى «دائرة المالية»، ليعكس دورها في وضع السياسات والأنظمة المالية بما يتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، ووضع الإطار والمنهجية الكفيلة بتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات المالية، واقتراح وتقييم السياسات والخطط والأنظمة المالية، وإعداد الحساب الختامي ومشروع الموازنة السنوية للإمارة.

ويمثل تعديل مسمى دائرة الحكومة الإلكترونية لتصبح دائرة الحكومة الذكية ويشار إليها بـ«أم القيوين الذكية»، التغيير الثامن في حكومة المستقبل لأم القيوين.

ويتضمن التغيير التاسع في بنية حكومة أم القيوين تعديل مسمى هيئة مدينة أم القيوين الصناعية إلى «هيئة أم القيوين الصناعية»، ليكون متناسقاً مع معايير ونظام وإجراءات ونماذج عملها.

سموه يطلع على برامج «التربية» للارتقاء بالتعليم

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الحالية والمقبلة. جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية وبرامج الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات الإدارية والتدريسية والتأكيد على الاهتمام بالقيم السلوكية والمعلم ركيزة أساسية في العملية التعليمية والطالب محوراً أساسي لها لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.

وحضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.