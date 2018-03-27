عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تيودور وليانوفشي، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي.

تم خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ومولدوفا، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة تيودور وليانوفشي، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومولدوفا.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مولدوفا في شتى المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد تيودور وليانوفشي، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي، العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومولدوفا، والحرص على تعزيزها في ظل دعم ورعاية قيادة البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.