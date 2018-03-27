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الطيران المدني: سنرفع شكوى بشأن اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين إماراتيتين

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية في مؤتمر صحفي حول اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر أمس بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين، إن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات، مؤكدة أنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم.

وأضافت أن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة.

 

 

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