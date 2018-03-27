الخارجية تطلق مسابقة لتصميم هدية الإمارات للأمم المتحدة

تعتزم وزارة الخارجية إطلاق مسابقة لتصميم هدية دولة الإمارات العربية المتحدة ، للأمم المتحدة ، بمناسبة عام ، حيث ستحمل الهدية اسم " هدية زايد " ، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية على الانترنت .

وبحسب الموقع فإنه سيتم إطلاق المسابقة مطلع إبريل المقبل .

خليفة عن هدية زايد

وفي الخلفية عن هدية زايد يقول موقع وزارة الخارجية :" دأبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتقليد دبلوماسي متعارف عليه، على تقديم هدايا فنية يتم وضعها في مباني ومقرات الأمم المتحدة الأربعة ( في نيويورك، جنيف، فينا، ونيروبي)، وتجسد هذه الهدايا أحد أهم الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، والتي تتمثل في وحدة العنصر البشري في كل تنوعاته الثقافية. وقد قدمت دولة الإمارات في العام 2001 هديتين على شكل أعمال فنية منحوتة ".

نبذة عن الجائزة

ستقوم دولة الإمارات بتقديم هدية للأمم المتحدة بعنوان " هدية زايد"، وذلك تزامنا مع اعلان عام 2018 " عام زايد" بحيث تكون هذه الهدية ذات قيمة فنية تتميز بالأصالة، وسوف يتم وضعها في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. لذلك تنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي مسابقة وطنية لاختيار أفضل التصاميم المشاركة للهدية، بحيث تعكس هذه التصاميم مغزى الأمم المتحدة القائم على الوحدة العالمية مع الخلفية الثقافية الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة إبداعية وخلاقة. وسوف تمنح المسابقة اثنين من المشاركين (أشخاص/هيئة / مجموعة) الفرصة لعرض أعمالهم الفنية للعالم من خلال عرض التصاميم الفائزة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

شروط المشاركة

هناك مجموعة من المعايير أو الشروط التي يتعين على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة الالتزام بها أو استيفائها، وهي تتمثل فيما يلي:

أن يكون أحد مواطني دولة الإمارات أو مقيماً فيها.

يحق لكل مشارك أن يقدم تصميماً واحداً فقط، بحيث يكون هذا التصميم ممثلاً لشخص واحد، أو جهة أو مجموعة معينة.

يتعين على صاحب التصميم أن يتنازل عن ملكية التصميم وعن كافة الحقوق المترتبة عليه، (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية)، لمصلحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات والتي بدورها ستحولها إلى الأمم المتحدة في حالة فوز التصميم .

معايير المشاركة

تعبئة نموذج التسجيل بصورة كاملة.

توقيع رسالة مُلّكية لمجسم التصميم، واتفاقية لنقل ملكية التصميم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأن يتم تسليم الهدية المقترحة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تسليم وثيقة التصميم، والتي تتضمن شرحاً لعلاقة التصميم بجوهر عمل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شرح حول المواد المستخدمة في التصميم.

أن يتم وضع القطعة الفنية في صندوق للعرض من الأكريلك على ألا يتجاوز الأبعاد التالية: 96"h 40" w 36" d. .

التماثيل التي تتمحور حول الأشخاص لن تكون مقبولة للمشاركة في المسابقة.

لا توصي اللجنة بتقديم الأعمال التي تقوم على استنساخ الأعمال الفنية المشهورة والمعروفة، وسوف يتم اختيار الأعمال التي تتميز بالأصالة.

أن يتنازل صاحب التصميم عن ملكية التصميم وعن كافة الحقوق المترتبة عليه، (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية)، لمصلحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات.

لن يتم النظر في التصاميم إلا إذا كانت مكتملة المواصفات والأركان، وأن يتم تقديمها بشكلها النهائي، أما الصور والتوضيحات فلن يتم النظر فيها أو قبولها.

خطوات ومراحل عملية التقديم

تبدأ عملية المشاركة من خلال التقديم والتسجيل إلكترونياً، وترسل طلبات التسجيل والتوثيق إلى البريد الإلكتروني التالي (zayedgift@mofaic.gov.ae). كما ويتم تسليم التصاميم إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتقييم فكرة التصميم والرد على المشاركين (بالقبول أو الرفض).

في حال قبول فكرة التصميم، يتعين على المشاركين تنفيذ التصميم وتقديمه للوزارة بشكله النهائي بموعد أقصاه 1يويلو 2018.

تحتفظ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالقطع الفنية المشاركة، وتنظم معرض لعرضها أمام جمهور من المدعوين لاختيار المرشحين النهائي.

تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي باختيار 10تصاميم ضمن قائمة قصيرة وسوف تمنح لأصحاب هذه التصاميم الفرصة لعرض تصاميمهم أمام لجنة التحكيم.

تقوم الأمم المتحدة باختيار فائزين اثنين وعرض أعمالهم الفنية خلال حفل استقبال تنظمه دولة الإمارات .

الجدول الزمني للمسابقة:

1 ابريل 2018: الإعلان عن إطلاق المسابقة وفتح باب المشاركة والتسجيل.

1 يونيو 2018: آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة

1 يوليو 2018: آخر موعد لتقديم القطع الفنية

22 يوليو 2018: الإعلان عن العشرة المرشحين للمرحلة النهائية

26 سبتمبر 2018 : الإعلان النهائي

28 سبتمبر 2018: تسليم الهدايا للأمم المتحدة.

جوائز المسابقة

سوف تحظى الأعمال الفنية العشرة المتأهلة في المسابقة برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمشاركة في دورة فنية متخصصة في إحدى مدارس وكليات الفنون العالمية العريقة وستعرض أعمال الفائزين كالتالي:

الفائز الأول سيتم عرض عمله الفني في مبنى الأمم المتحدة.

الفائز الثاني سيتم عرض عمله في مقر البعثة بنيويورك.

الفائز الثاث سيتم عرض عمله في مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

