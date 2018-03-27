9.5 ملايين درهم لسداد مديونية عدد ممن يتقاضون مساعدات في الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 9 ملايين و501 ألف و177 درهماً لسداد مديونية عدد من الأهالي ممن يتقاضون مساعدات شهرية من دائرة الخدمات الاجتماعية ضمن فئة العيش الكريم.

ويأتي ذلك ضمن المبادرات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي تضع الإنسان في مقدمات أولوياتها وتسعى إلى تحقيق حياة مستقرة وعيش كريم للمواطنين.

.. و49.4 مليوناً لسداد مديونية مواطنين في الإمارة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة 16، 49 مليوناً و428 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 16، بلغ 537 مليوناً و310 آلاف و153 درهماً، ووصل مجموع المستفيدين إلى 1099 حالة.