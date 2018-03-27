جواهر القاسمي: بلادنا تستحق منّا الكثير

«بلادنا تستحق منا الكثير، فيها كبرنا ومنها تعلمنا الأمان وعلى أرضها بنينا بيوتنا ومن خير أرضها تنعمنا»، بهذه الكلمات لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، افتتح ملتقى الشارقة للأطفال العرب فعاليات دورته الـ 13 في قصر الثقافة بالشارقة، والذي تنظمه مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وتستمر فعالياته حتى 28 مارس الجاري.

وفي كلمة مصورة قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: «أبنائي وبناتي... أجيال الغد وقادة التغيير... أنتم بناة المستقبل وصناع واقعنا الجديد. ثقوا أن كل ما تحلمون به قائم على المعرفة، ومن المعرفة يأتي الابتكار ومن المعرفة يبدأ التغيير، وكلكم اليوم تملكون أدوات التعلم، والفرص أمامكم باتت مفتوحة لتغنوا تجاربكم وتطوروا مهاراتكم، لتكونوا أبناء العلم والمعرفة».

ودعت سمو الشيخة جواهر القاسمي الأطفال المشاركين في ملتقى الشارقة للأطفال العرب إلى الوحدة والتعاون من أجل أن تزدهر الأوطان العربية وختمت سموها كلمتها بوصية إلى كل الأطفال العرب: «أبنائي وبناتي، كونوا إخوة... كونوا إخوة... كونوا إخوة».

مسؤوليات

وشارك في حفل الافتتاح ما يقارب 128 طفلاً وطفلة من 10 دول عربية، منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات وأطفال الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.

حيث بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني من أداء فرقة الموسيقى العسكرية لأطفال المراكز؛ ثم ألقت عريفة الحفل الطفلة مارية البلوشي من مركز الطفل في الحيرة كلمة ترحيبية قالت فيها: «إنه لمن دواعي سرورنا وفرحتنا أن نلتقي اليوم في رحاب حفل افتتاح ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الثالثة عشرة التي تنعقد تحت شعار اسمعونا نحن المستقبل. نلتقي اليوم مع أخوتنا أطفال العرب في شارقتنا العزيزة، وفي موطن العرب الثاني دوماً، دولة الإمارات العربية المتحدة. نلتقي لنعبّر عن انتمائنا وحبنا لبلادنا، وكلنا ثقة وفخر أن يرتفع صوتنا اليوم من إمارة العلم والثقافة، لنقول للجميع: اسمعونا نحن المستقبل».

ثم ألقت عائشة علي الكعبي، مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى كلمتها مؤكدة أهمية الملتقى: «أرحب بالأطفال العرب في وطننا الحبيب الإمارات العربية المتحدة التي تحرص قيادته على الاهتمام بأبنائه وبناته، أرحب بكم في شارقة العروبة، شارقة المجد والعز، شارقة الإنسانية، شارقة الخير والعطاء، بقيادة حكيمة ملهمة من ضمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضافت الكعبي: «جمعت هذه الدورة من ملتقى الشارقة للأطفال العرب بين الطفولة والاستدامة... لأن الاستدامة تحتاج إلى فكر جديد وثقافة جديدة وعلاقة مختلفة بين الإنسان والبيئة والموارد، من هنا تبرز أهمية تنشئة الجيل الجديد على حب الطبيعة وحمايتها والحرص على مواردها».

وأكدت: إذا كانت رسالة الأطفال العرب في هذا الملتقى هي «اسمعونا...نحن المستقبل»، فرسالتنا إلى الأطفال العرب هي: «أنتم الأمل ليكون عالمنا مكاناً أفضل للعيش».

وتوجهت إلى الأطفال قائلة: «لا نريد أن نحمّلَكم مسؤوليةَ المستقبل وحدكم، فكما قلنا أنتم الأمل، ولكي تكونوا فعلاً كذلك، علينا نحن أن نتحمل مسؤوليتنا تجاهكم بإخلاص وإتقان من خلال اكتشاف مواهبكم ومكامن قوتكم، لرعايتها وتنميتها، بالإضافة إلى بناء الجسور بينكم وبين أطفال العالم، وأن نصغي إليكم لنلبي احتياجاتكم ونمنحكم الفرصة أن تعبّروا عن رأيكم حول مستقبلٍ هو لكم».

وذكرت: «لنستمع إلى أطفالنا من أجل أن نتعلم معاً بأن الكون ليس إلا مكاناً للسعادة والتسامح والإبداع الإنساني».

وتخلل حفل الافتتاح عرض مشهد تمثيلي بعنوان:«نحن المستقبل» قام بأدائه مجموعة من أطفال الشارقة من مختلف المراكز يجسد الذكريات في عقل الطفل في حالة مسرحية قصيرة تمزج الواقع بالخيال بهدف إيصال فكرة محاور الملتقى وأهمية الإصغاء إلى الأطفال واحترام اختلاف الأجيال وتطور لغة العصر، من تأليف وإخراج مخرج الحفل محمد بكر؛ ومخرج منفذ مجدي محفوظ.