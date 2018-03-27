مستشفى عجمان التخصّصي يعالج 3200 شخص مجاناً

بمناسبة عام زايد، نظم مستشفى عجمان التخصصي العام مبادرة «عيال زايد» التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الصحي، ونشر ثقافة الفحوص الطبية الدورية، وتشجيع العاملين في الحقل الطبي في القطاع الخاص، بتنفيذ المشاريع الخيرية التطوعية لخدمة المجتمع، لا سيما خلال عام زايد، وشارك خلال المبادرة طاقم من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين من كل الاختصاصات، بعمل فحوص واستشارات مجانية وتوزيع أدوية مجاناً، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة قرابة 3200 شخص، ونظمت فعاليات المبادرة على امتداد شاطئ «مارينا عجمان»، بهدف وصول عدد أكبر من الجمهور لموقع الخدمات العلاجية.

عيال زايد

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: «الهدف من تنظيم مبادرة «عيال زايد» إبراز دور القطاع الصحي في المساهمة المجتمعية ضمن فعاليات ومبادرات عام زايد، حيث تم تنفيذ المبادرة لمدة ثلاثة أيام، بتقديم خدمات علاجية وتوزيع أدوية بقيمة 30 ألف درهم للمرضى، وتوفير خدمات عيادات الباطنية، والجلدية، وطب الأسرة، والأسنان، والعظام، بالتعاون مع جامعة عجمان وشركة «جلفار» لصناعة الأدوية، وعدد من الصيدليات العاملة في إمارة عجمان».

تثقيف صحي

وذكر الشامسي أن المبادرة اشتملت على العديد من الفعاليات الثقافية التي ترمي إلى نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع، كما تم تنظيم محاضرات تثقيفية للأمهات في الرعاية الصحية الأولية، وكيفية اختيار الغذاء السليم للأطفال، لافتاً إلى أنه تم اختيار تنظيم المبادرة على ضفاف شاطئ «مارينا» عجمان، بهدف استقطاب عدد كبير من الجمهور وتقديم الخدمات العلاجية، موضحاً أنه تم تقديم خدمات علاجية لـ3200 شخص، منها فحوص طبية متنوعة، وتقديم علاجات للمرضى وأدوية مجانية، كما تم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة إلى مستشفى عجمان التخصصي بعروض خاصة.

وأشار مدير منطقة عجمان الطبية إلى أن مبادرة «عيال زايد» تعد أول مبادرة نوعية تقدّم من مستشفى حكومي في عجمان خارج موقعه، وتشمل العديد من الفعاليات التثقيفية والعلاجية، وتوفير الأدوية والتنسيق مع عدد من المؤسسات، وتفعيل العمل التطوعي الصحي، وأكد إقبال الجمهور وتفاعلهم مع المبادرة على مدى ثلاثة أيام، مشيراً إلى مشاركة 60 طبيباً وطاقم فني وتمريضي، إضافة إلى الكادر الإداري.