"كهرباء دبي" تدعم الدورة الـ 17 لمنتدى الإعلام العربي

كشف نادي دبي للصحافة في إطار الاستعدادات لعقد الدورة الـ 17 لمنتدى الإعلام العربي، المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن دعم هيئة كهرباء ومياه دبي "شريك الاستدامة" لفعاليات المنتدى الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة.

وقد أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عن شكرها لهيئة كهرباء ومياه دبي على دعم فعاليات الدورة الـ 17 لمنتدى الإعلامي العربي، وقالت إن الشراكة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة تؤكد مدى قناعة المؤسسات الوطنية بأهمية الإعلام وأثره في تحديد سبل النهوض بدوره في خدمة المجتمعات العربية وتجاوز التحديات، وصولاً إلى صورة المستقبل الذي يكفل الاستقرار والسعادة للمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تنطلق شراكة هيئة الكهرباء ومياه دبي مع منتدى الإعلام العربي من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن الإعلام الإماراتي الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية"، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات في عِداد أفضل دول العالم بحلول العام 2071. وتنسجم التوجهات الاستراتيجية للهيئة مع الرسائل الإعلامية للمنتدى، حيث يضطلع الإعلام والمؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بدور أساسي في المجتمع، وتوكل إليها مهمة توعية المجتمع وتنويره من خلال نقل رسائل هيئة كهرباء ومياه دبي الهادفة حول القضايا التي باتت محور نقاشات العالم وأهمها الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية في مختلف المجالات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة وترشيد الاستهلاك، وغيرها من الموضوعات".

وأضاف: "نتطلع إلى دورة هذا العام من المنتدى، ولا سيما أنه يعقد هذا العام تحت شعار "تحولات إعلامية مؤثرة"، حيث أكدت التطورات العالمية المحيطة أن الاستدامة والايجابية هما الركيزتان الأساسيتان اللتان علينا أن نطلق منهما أعمالنا، لبناء أسس صلبة لحياة مستدامة للأجيال القادمة".

جدير بالذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي، سبق لها وأن ساهمت في دعم فعاليات وأنشطة نادي دبي للصحافة "كشريك الاستدامة" في دورات سابقة، حيث تقوم الهيئة بدور محوري في تأمين مستقبل سعيد ومستدام بهدف الوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات عبر خطة الهيئة 2021 المتوائمة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، وتؤكد النتائج العالمية، التي حققتها الهيئة، نجاح ممارساتها الفعالة والمستدامة في تحسين كفاءة الطاقة في جانبي الإمداد والطلب، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من 7% إلى 3.3 % والفاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه من 42% إلى 7.1%، وهي من أقل النسب المسجلة على مستوى العالم. وبلغ معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً 2.68 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء الأوروبية والأمريكية. كما تم رفع كفاءة استهلاك الوقود في أحدث وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪، وارتفعت كفاءة الإنتاج بنسبة 28.86% بين عامي 2006 وحتى 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة للهيئة على مدى السنوات الخمس القادمة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة حوالي 81 مليار درهم، وسيوفر ذلك فرصاً استثمارية كبيرة، وسيسهم في دعم نمو الاقتصاد الأخضر وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة. وتعمل على تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.