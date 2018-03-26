منح 378 قطعة أرض سكنية جديدة لمواطني الشارقة

أقرت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي منح 378 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن 56 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر دائرة التخطيط والمساحة.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة أن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 378 قطعة أرض لمواطنين في مناطق مختلفة في مدينة الشارقة – والمنطقة الوسطى – والمنطقة الشرقية -كلباء وخورفكان -ودبا الحصن – ومدينة الحمرية " والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة و اعتذرت عن 56 طلبا لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الاهالي من الأراضي السكنية وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الاراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك اشتراطات تخصيص الأراضي وآلية توزيعها وسحبها.

كما أشار إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الأخير مع دائرة التخطيط والمساحة والدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به الدائرة في دعم أعمال اللجنة وبما يساهم بشكل ايجابي في تحقيق أهداف اللجنة.

حضر الاجتماع، عبد العزيز عبيد الحصان وعبد الله سالم علي بن هويدن وصالح حميد النقبي، المهندس سالم مبارك بن دلموك والمهندس أيمن راشد النقبي، وسلطان محمد بوغانم، واسماعيل سالم عبيد و و مقرر اللجنة خليفة سعيد حليس.