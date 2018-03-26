الطقس المتوقع على الدولة من الإثنين للجمعة

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس الإثنين رطبا صباحا على السواحل خاصة الغربية ومائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلاً والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س ويكون البحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومن المتوقع أن يكون الطقس الثلاثاء رطبا ليلاً وفي الصباح على السواحل تميل درجات الحرارة للإنخفاض خاصة على السواحل والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س والبحر متوسط في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط في بحر عمان.

والأربعاء يستمر الطقس رطباً ليلاً وفي الصباح على السواحل وقد يتشكل الضباب الخفيف والرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.

والخميس يصبح الطقس رطباً ليلاً وفي الصباح على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب، وتميل درجات الحرارة للارتفاع والرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر يستمر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والجمعة يستمر الطقس رطباً ليلاً وفي الصباح على المناطق الغربية مع احتمال لتشكل الضباب ويطرأ ارتفاع ملحوظ في الحرارة وتظل الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س ويظل البحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.