تعرف على أبرز أمراض الازدحام المروري!

أفاد الدكتور عبد الغفار الهاوي، رئيس مركز المحاكاة المتقدمة في مجال الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية في عجمان، بأن الازدحام المروري في الطرقات خلال رحلتي الذهاب والإياب في اليوم يصيب الإنسان بارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر والقلق لدى أصحاب الأمراض المزمنة، كما أنه هدر للوقت، حيث يقضي السائق خلال اليوم أكثر من أربع ساعات من أجل الوصول إلى منزله يوميا، مشيرا إلى أن استخدام وسائل النقل العام الجماعي افضل حل للجمهور وهي وسيلة توفر الكثير من الجهد والوقت وتريح المرضى من تعرضهم لأزمات قلبية نتيجة للإعياء والإرهاق خلال القيادة.

كما أشار إلى أن كثرة المركبات وخروج الغازات السامة من عوادمها يؤثر سلبا على الصحة العامة وعلى سلامة الجهاز التنفسي، إضافة إلى التلوث البيئي الذي يؤدي إلى حدوث أمراض عديدة، مشيرا إلى ضرورة توفير شبكة مواصلات حديثة تربط مواقع العمل بالأحياء السكنية، لافتاً إلى أن غالبية المواصلات العامة تنطلق من محطة عامة في عجمان وتتجه إلى الإمارات الأخرى كذلك تقف في محطة عامة دون الوصول إلى المواقع التي ينشدها الركاب، مما يجعلهم يستغلون وسيلة أخرى.