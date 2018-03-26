87 ألف صانع أمل يتقدمون للعمل مع محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 9 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».

من جهة ثانية، تخطى إجمالي الترشيحات لمبادرة صناع الأمل، مع إغلاق باب الترشح أمس، أكثر من 87 ألف طلب من أفراد ومجموعات وفرق تطوعية وجمعيات ومؤسسات غير ربحية معنية بالعمل الإنساني والمجتمعي في شتى المجالات.

وذلك بعد أكثر من شهر من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة في دورتها الثانية في فبراير الماضي، من خلال نشر إعلان مبتكر على مواقع التواصل، يعرض فيه «وظيفة» لصانع أمل عربي ينضم إلى فريقه.

وجاءت الطلبات من 15 دولة عربية و20 دولة أجنبية، لتتخطى ترشيحات الدورة الأولى، وهو ما يترجم الرسالة التي تبنتها المبادرة للاحتفاء بجنود الأمل باذلي الخير ناشري الإيجابية.