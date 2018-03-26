الإمارات وكوريا الجنوبية تبرمان تفاهمات لتعزيز الشراكات

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية عدداً من مذكرات التفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وتطويرها إلى آفاق جديدة من العمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم التوقيع التي جرت، أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال المبتدئة في كوريا، بشأن التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومن الجانب الكوري كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للملكية الفكرية في كوريا للتعاون في إعداد نظام متطور لإدارة البراءات في الدولة، وقعها من جانب الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومن الجانب الكوري بيك اون - غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

وتم خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم التوقيع على عقد مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي ، وقعها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن الجانب الكوري بيك اون - غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

مراسم

حضر مراسم توقيع المذكرات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما حضرها، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر اللقاء من الجانب الكوري، كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية وكانغ كيونغ - وا وزيرة الشؤون الخارجية وبايك أون - جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة وجيون جي - جوك وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع وبارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة وكيم هيون - تشول مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ومون مي - أوك مستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار المستشارين والمسؤولين ورجال الأعمال الكوريين.

تعاون علمي

وقع سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وكيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم.

كما وقع المهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وبيك اون - غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الأعمال الجديدة.