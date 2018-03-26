28 ألف شخص في الإمارات يتداعون بعزم لحماية كوكبنا

شارك العديد من الأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء الإمارات في مبادرة ساعة الأرض التي أقيمت أول من أمس الساعة 8:30 مساء تضامناً مع جهود حماية الطبيعة.

وشهدت الاحتفالات مشاركة أكثر من 28 ألف شخص سواء من خلال التسجيل لحماية الأرض أو حضور أي من الفعاليات الرسمية الثلاث التي أقيمت في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بينما احتفلت أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة بـ «ساعة الأرض» عبر إطفاء الأضواء في بادرة تؤكد دعمهم المطلق للمبادرة.

وتعتبر «ساعة الأرض» الحدث البيئي السنوي الأضخم الذي أطلقه الصندوق العالمي للطبيعة وتمثله جمعية الإمارات للحياة الفطرية في دولة الإمارات.

ويشهد هذا العام مضي 11 عاماً على انطلاقة المبادرة الأولى في مدينة سيدني الأسترالية كحدث رمزي لإطفاء الأضواء قبل أن يصبح بعد ذلك حدثاً عالمياً مهماً وفي عام 2008 انضمت دولة الإمارات إلى المبادرة لتكون أول دولة عربية تشارك في فعالية «ساعة الأرض».

وأقيمت المبادرة هذا العام تحت شعار «تواصل_مع_الأرض» لتسليط الضوء على أهمية التنوع الأحيائي في ظل الانخفاض في معدلاته على المستوى العالمي وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في المحافظة عليه.

ونظمت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مسيرات في كل من ممشى مراسي الخليج التجاري في دبي وواجهة المجاز المائية في الشارقة.

واستضاف جامع الشيخ زايد الكبير عدداً من الفعاليات ضمت العديد من الأنشطة المتنوعة للمشاركين، فيما أطفأت العديد من المعالم المهمة في مختلف أنحاء الدولة الأضواء دعماً للمبادرة وتعبيراً عن عزمها لمواصلة التواصل مع الأرض وحماية الطبيعة كجامع الشيخ زايد الكبير وبرج خليفة وجسر المقطع وغيرها من المعالم.

وقالت ليلى عبداللطيف مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية إن الاحتفالات بهذه المبادرة تأتي وكأنها قطرات ماء صغيرة صنعنا منها نهراً جارياً، حيث توحدت النداءات لتجعل من «ساعة الأرض» ما هي عليه اليوم وعلى نحو مشابه فإن التواصل مع الأرض لا يجب أن يقتصر على هذه اللفتة بل أن تكون تتويجاً للتغيرات التدريجية التي نجريها على أسلوب حياتنا طيلة العام.

الداخلية

وأطفأت المباني التابعة لإدارات ووحدات وزارة الداخلية أنوارها لمدة ساعة في لفتة تؤكد التزامها التام بالمبادرات التي تعزز من زيادة الوعي بقيمة ترشيد الطاقة، والترويج لمفاهيم التنمية المستدامة، حيث إن فعالية «ساعة الأرض» إحدى المبادرات الرئيسية التي تحرص الوزارة على المشاركة بها.شرطة أبوظبي

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في فعالية «ساعة الأرض».

وشهد الفعالية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان والعميد مسلم العامري مدير المديرية والعقيد مبارك السبوسي نائب مدير المديرية لشؤون المراكز ومديرو مراكز الشرطة وعدد من الضباط ومجموعة من الأمهات والأطفال وتضمنت الفعاليات المصاحبة للحدث ورشة عمل للأطفال عبروا من خلال رسومات عن كيفية المحافظة على البيئة.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون إن مشاركة الدولة في حملة «ساعة الأرض» تأتي في إطار التفاعل مع العالم من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

من جانبه أوضح العامري أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة.

اتحادية الهوية

وشاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في احتفالات «ساعة الأرض 2018»، بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في مبنى إدارتها الرئيسية في أبوظبي ومباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الذي يعد أكبر حدث بيئي سنوي على مستوى العالم في إطار حرصها على التوعية بأهمية حماية البيئة وتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الذكية لموارد البيئة الأمر الذي يسهم في الحد من الظواهر البيئية السلبية التي تؤثر على حياة الكائنات الحية.

دائرة النقل

ونظمت دائرة النقل في أبوظبي وجمعية أصدقاء البيئة فعاليات بمناسبة «ساعة الأرض» لنشر الوعي حول أهمية خفض استهلاك الكهرباء وتقليص نسبة الهدر.

وافتتح الفعاليات الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية بحضور الشيخ أحمد بن راشد المعلا.

ومن جهته أشاد خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل بجهود الدائرة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بعدة مجالات من بينها تطبيق أعلى معايير الاستدامة واستخدام المكونات والمواد الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من طرق ومرافق عامة وغيرها والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تحد من استهلاك الطاقة بما فيها أجهزة الإضاءة التي تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED لإنارة الطرق والتقاطعات.

«دبي للثقافة»

واحتفلت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، بمبادرة «ساعة الأرض» عبر فعاليات متنوعة شاركت بها الجمهور.

وتمثلت الفعالية الأولى في مشاركة فريق عيال زايد للمسؤولية المجتمعية في دبي للثقافة في فعالية «ساعة الأرض» التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، في الخليج التجاري والتي تعد أكبر فعالية تضامنية في العالم لمواجهة التغير المناخي، عبر لوحة فنية تفاعلية مع الجمهور أشرف عليها الفنان التشكيلي عبدالرحمن المعيني، وشارك في الفعالية سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة في دبي للثقافة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين في دبي للثقافة.

وكانت الفعالية الثانية في معرض سكة الفني 2018 الذي يمتد من 17 إلى 26 مارس 2018 في حي الفهيدي التاريخي، حيث تم إطفاء الأضواء في الساحة الرئيسية وعلى المنصة وفي الممر الرئيسي للحي.

وأقيمت أيضاً حلقة لقرع الطبول شارك بها الحضور في الساحة الرئيسية، في حين تم الاكتفاء بأضواء الشموع فقط خلال مدة تنظيم الفعالية، وحيث أدى مغني الأوبرا مراد سليم أوزتورك عرضاً فنياً حياً خلال الاحتفالات.

بلدية الشارقة

وشاركت بلدية مدينة الشارقة في فعاليات ساعة الأرض والتي أقيمت في واجهة المجاز المائية، حيث تم إطفاء الأنوار لمدة ساعة بالتزامن مع هذا الحدث العالمي، كما قامت البلدية بالمشاركة من خلال إطفاء الأنوار في مبناها الرئيسي وفي بعض الحدائق، وخلال مشاركتها بواجهة المجاز، وزعت مجموعة من الأشتال على الحضور، إيماناً منها بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجيع الزراعة وتثقيف الجمهور.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن ساعة الأرض حدث عالمي يوعي بأهمية مواجهة التغيرات المناخية.بيئة الشارقة

ونظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة فعاليتين بمناسبة ساعة الأرض، الأولى في واجهة المجاز المائية، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والثانية في خورفكان، وتضمنت الاحتفاليتان حزمة من الأنشطة والبرامج التي لاقت تفاعلاً حيوياً من الجمهور، كما تم إطفاء الأنوار لمدة ساعة بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف ليلاً بهذه المناسبة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «إن ساعة الأرض مبادرة عالمية يتم من خلالها إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة، لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة والكائنات الحية، ومن خلال تنظيمنا لهذه الفعالية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، نتطلع إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر إتاحة المجال أمامهم للاستفادة من الموارد المستدامة».

دفاع مدني عجمان

وشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان في فعالية «ساعة الأرض» بإطفاء الإنارة في مبناها الرئيسي والمراكز الخارجية التابعة لها.

وأكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان أن هذه الفعالية تأتي التزاماً بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة.

الفجيرة

وشاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة المؤسسات المختلفة في الدولة والعالم احتفالية ساعة الأرض لعام 2018، حيث تم إطفاء الأنوار في كل من مبناها الرئيسي ومكاتبها الخارجية وتم الاستغناء عن الأجهزة غير اللازمة كافة بشكل تطوعي كرسالة تثقيفية مع الحملة العالمية للتوعية بالحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

ونظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع بلدية الفجيرة فعاليات متنوعة بهذه المناسبة على كورنيش الفجيرة بمشاركة أفراد المجتمع، التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الهدر بالإضافة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتضمنت الفعاليات فقرات وأنشطة توعوية ترفيهية متنوعة بمشاركة الشخصيات الكرتونية «العريف صالح» و«مرجان» للتعبير عن التغير المناخي وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.وشدد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة على حرص واهتمام البلدية بكل ما يختص بالبيئة والمحافظة عليها.

وقال العميد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية إن هذه المشاركة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المبادرات الخلاقة.

دبا الفجيرة

وشاركت مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، باحتفالية ساعة الأرض وذلك لدعم الجهود الرامية لحماية الأرض وصون مقدراتها، ومشاركة جميع مدن الدولة لتوجيه رسالة إلى العالم حول أهمية الاستدامة البيئية من أجل مستقبل مشرق لهذا الكوكب، حيث جرى إطفاء الأضواء الخارجية في عدد من المعالم البارزة في مدينة دبا الفجيرة.

وقامت البلدية بالتعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والفنادق والمصانع بدبا للمشاركة في هذه المبادرة من خلال إطفاء أنوارها، احتفالاً بالحدث العالمي الرامي إلى تعزيز الوعي البيئي، والذي ينظمه «الصندوق العالمي لصون الطبيعة».

وشاركت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، العالم احتفالاته في «ساعة الأرض»، وذلك بإطفاء الأنوار في جميع موانئ الصيادين في الإمارة والبالغ عددها 8 موانئ إضافة إلى مبنى الهيئة.

وأكد الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي للهيئة، أن هذا الحدث يهدف إلى رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بخطر التغيرات المناخية وتشجيعهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية نحو كوكبهم من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة، إضافة إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي بدوره يعتبر السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري.