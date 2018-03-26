سلطان القاسمي يشهد حفل جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أمس في المبنى الرئيسي للجامعة، حفل توزيع جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتها الـ 16، والذي يقام بتنظيم من جامعة الشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.

وبدأت مجريات الحفل بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة قال فيها: «من إمارة الشارقة الباسمة منارة العلم والمعرفة وعاصمة الثقافة والكِتَاب والصحافة والسياحة وحاضرة التقدم والازدهار إقليمياً وعالمياً، وانطلاقاً من رؤيتكم يا صاحب السمو بأن الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والبحث العلمي الرصين، ينعقِدُ هذا العرس الاحتفالي اليوم تكريماً للنبوغ والتفوق، وإعلاءً لقيم البحث الجاد والأمانة العلمية، وتشجيعاً لحرية الإبداع وارتياد آفاق التنوير والمعرفة».

وتابع الطريفي: أصبحت الشارقة إمارة الثقافة والفكر والنهضة، وحققت مكانةً مرموقةً نابعةً من الدور الريادي الذي انتهجته على صعيد ترسيخ قيم الثقافة الأصيلة ورعاية الفنون والعلوم والآداب، ومن قدرتها على صياغة هوية حضارية زاوجت بين جذورها الإسلامية وإرثها التاريخي من ناحية، وبين المعاصرة والانفتاح على الثقافات الإنسانية المتعددة من ناحية أخرى«.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يرصد مسيرة الجائزة على مدار 16 عاماً وأبرز محطات عملها منذ تأسيسها حتى هذه الدورة.

وتلقت الجائزة في دورتها الحالية 100 أطروحة دكتوراه أنجزها باحثون وخبراء عرب من 11 دولة عربية. وقدم الفائزون في كل من جائزة العلوم الإدارية وجائزة العلوم المالية كل على حدة خلال الحفل ملخصاً موجزاً وافياً حول اطروحاتهم التي نالوا عليها هذا التكريم، أوضحوا في ملخصهم أهدافهم من الدراسة البحثية المقدمة، وإجراءاتهم المنهجية التي اتبعوها في إعداد بحوثهم، إلى جانب عرض النتائج التي توصلوا إليها والتوصيات التي يجدونها ضرورية التطبيق لتحقيق أفضل النتائج. بعدها تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يرافقه عبدالله سالم الطريفي بتكريم الفائزين من أصحاب الأطروحات حملة الدكتوراه والجهات الراعية للجائزة.

وشهد الحفل كل من الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.