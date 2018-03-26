إطلاق استراتيجية ومجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات أدركت أهمية الذكاء الاصطناعي مبكراً، في تسخير التقنية لإسعاد المواطنين ورفاهيتهم، وهي من بين الدول السباقة في هذا المجال، بفضل دعم القيادة الرشيدة، الذي أثمر عن إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتطرق في كلمة خلال تدشين معاليه أمس مع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي «استراتيجية ومجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي»، في حفل أقيم بمسرح الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، إلى جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستثنائية للمستقبل، ودعمها للحكومة في التحول الإلكتروني ومن ثم إلى التحول الرقمي، وبعد ذلك الذكاء الاصطناعي.

وكشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن استراتيجيتها ومجلسها للذكاء الاصطناعي، متضمنة خمسة محاور وهي الأمن والعمليات التخصصية، والخدمات، والموارد، والمجتمع من أجل الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة.

ركيزة

وقال معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي: إن ذلك التطور ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والأمان، وتسخير التقنية لإسعاد المواطنين ورفاهيتهم، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي في تحقيق هذه الرؤية الاستشرافية من خلال إطلاق استراتيجيتها ومجلسها للذكاء الاصطناعي.

واعتبر الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، استراتيجية ومجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي خطوة طيبة، تتوافق مع استراتيجية حكومة الإمارات في هذا الجانب، وتتطلع إلى المساهمة في تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وعبرت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمة الذكية، بمناسبة إطلاق استراتيجية شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، عن تقديرها لجهود الجهاز الشرطي في إطلاق هذه الاستراتيجية ومجلس الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتطوير الأنظمة الذكية والتطبيقات إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، بما فيها الأمن والموارد البشرية، وهذا يجعلها في طليعة الركب العالمي، ونموذجاً يحتذى من القطاعات الأخرى.

وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، إننا نعتز بإطلاق شرطة أبوظبي لاستراتيجية ومجلس الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة مهمة في مواءمة التحولات، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

حضور

حضر الحفل الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمة الذكية، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد سلطان الشعيبي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والطلابية، والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومديرو القطاعات ونوابهم.

وتستند استراتيجية شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي إلى رؤيتها بضمان اﺳﺘﻤﺮار أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة وزوارﻫﺎ، ورسالتها بالعمل ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ الاﺳﺘﻘﺮار وﺧﻔﺾ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر في اﻟﺸﺮﻃﺔ، والأولوية الاستراتيجية، منظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية.

دعم

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة تبنت أدوات وتقنيات وخطط استشراف المستقبل، وأنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي في خطوة تسابق بها الزمن.

وأشار إلى تطلعات وطموحات الدولة المستمرة نحو تحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة، لذلك تعمل دوماً على وضع الخطط والآليات التي تعزز الوصول إلى تحقيق أهدافها، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، رعاه الله، من خلال تأكيد سموه بأن حكومة الإمارات تسعى للريادة عالمياً بامتلاك أسباب التطور والتقدم والتنمية.

وتطرق إلى اهتمام الحكومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تشكل مرحلة جديدة بعد الحكومة الذكية، للاعتماد على الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئويتها 2071.

محاور

ترتكز محاور الاستراتيجية على اﻻﻛﺘـﺸﺎف واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘــــــﻨﺒﺆ ﺑـﺎﻟـﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨـــــﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء الاصطناعي وﺗﻌـﺰﻳــــﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻛـﺎء الاﺳﺘﺮاﺗﻴـﺠﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وتوظيفه ﻟـــﺪﻋﻢ اﻟﻌـــﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸــــﺮﻃﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ، وتقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية يتم تقديمها وتحليلها وتقييمها بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتوطين وتأهيل الموارد البشرية في الوظائف المرتبطة بالبرمجة والتكنولوجيا، وتخصيص الموارد لدعم ذلك الذكاء.