محمد الشرقي يوجه بنشر ثقافة السعادة في بيئة العمل

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها في «اليوم العالمي للسعادة» وشاركت بها بفاعلية جميع الدوائر والجهات في حكومة الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للفريق التنسيقي لمبادرات السعادة والإيجابية في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة، حيث استعرضت حصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الديوان الأميري مبادرات السعادة وعددها 20 والجهات المنظمة لها مثل مبادرة انضمام مديري الجهات لمكاتب الاستقبال لتخليص خدمات المتعاملين بدون رسوم ووضع ختم السعادة على جميع التعاملات إضافة إلى أركان المرح وعبارات الإيجابية التي عمت إدارات ومؤسسات الحكومة.

وأشاد سموه باستجابة الجهات بالمشاركة الإيجابية في «اليوم العالمي للسعادة» والذي يصادف يوم 20 مارس من كل عام بمبادرات تحفز مفاهيم السعادة وروح الإيجابية وتعزز قيمة العطاء في بيئة العمل. ووجه سموه بالتفعيل الدائم لمثل هذه المشاركات بهدف نشر ثقافة السعادة بين الموظفين والمتعاملين وتحقيق جودة حياة أفضل على مستوى الأفراد والمؤسسات.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.