16 طالباً يشاركون في «استكشاف» مركز الشارقة لصعوبات التعلم

انطلقت أمس في سينترو الشارقة فعاليات مشروع برنامج الاستكشاف الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكن الأميركية لمدة 12 يوماً بمشاركة 16 طالباً ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و22 سنة، وبحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ويهدف البرنامج إلى توعية الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالسمات الأساسية للدراسة الجامعية وتدريبهم على التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف وتعليمهم أساليب التعلم المختلفة بالإضافة إلى توعية أولياء أمورهم من خلال الدورات التوجيهية والتدريبية.

وأعربت القاسمي عن أملها في أن يحدث تنظيم المشروع لأول مرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة في العمل بإيجابية مع الأشخاص ذوي صعوبات التعلم وفق أفضل الممارسات العالمية.

مهارات

وقالت: «تكمن أهمية البرنامج في تركيزه على تطوير المهارات المعرفية للطلبة وأولياء أمورهم وتعزيز الثقة بما يمتلكه أبناؤهم من قدرات عبر إدراكها وتوجيهها بشكل يحقق النتائج المرجوة».

وأشارت إلى البعد الاجتماعي في مواكبة الطلبة ذوي صعوبات التعلم والحرص على مواصلتهم التعليم الثانوي والجامعي والانخراط في ميدان العمل كأفراد منتجين وفي ذلك فائدة كبيرة ليس بالنسبة إليهم فقط بل بالنسبة للمجتمع بشكل عام.

من جانبها عبرت نائب رئيس كلية بيكن الدكتورة دال هيرولد عن سعادتها بالعمل مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم والتواجد إلى جانب الطلبة وأسرهم من خلال المشاركة في برنامج مشروع الاستكشاف لافتة إلى أن اختصاصيي الكلية المشاركون في المشروع متحمسون جداً للعمل مع الطلبة وأولياء أمورهم وإحراز تقدم ملحوظ في المجالين التعليمي والاجتماعي.

تطلعات

وبعد نبذة قدمتها عن تاريخ الكلية وعملها مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاثين عاماً دعت دال، الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاستمتاع والاستفادة قدر الإمكان من ورش البرنامج وفعالياته المميزة آملة أن تكون النتيجة المحققة على قدر التطلعات.

وتحدثت هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم عن انطلاقة المشروع التي تضمنت لمحة عن البرنامج وفعالياته قدمها فريق العمل من اختصاصيي بيكن والمركز كما تضمنت تعريف الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم ببعضهم بعضاً من خلال جلسة خاصة نظمت لهذا الغرض.

وأضافت: سيشهد البرنامج هذا اليوم في مفوضية مرشدات الشارقة تعريفاً للطلبة بمنهج أساسيات التعلم وهي ورشة من ثلاث ورش ستكون رئيسية طيلة أيام المشروع.

نجاح

وقالت: من ورش المشروع أيضاً الخريطة الشخصية للنجاح والإنترنت والإعلام الرقمي بالتعاون مع كلية المجتمع التابعة لجامعة الشارقة بالإضافة إلى العديد من الرحلات التثقيفية الترفيهية إلى جزيرة النور، اكتشف مليحة، (موشن غيت) ومنتزه فينتورا، حيث يتم تدريبهم على العمل كفريق وبشكل جماعي.