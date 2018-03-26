«رعاية الأطفال» في الشارقة تكرم الأسر الحاضنة

كرّمت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عدداً من الأسر الحاضنة للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية؛ بفندق سنترو الشارقة، وبحضور المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ واللواء سيف الزري الشامسي نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله الزرعوني وجمال فاضل العبدولي، وعفاف المري، وفاطمة المرزوقي مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال.

وأشاد الحوسني بالمبادرة التي تنظمها دار الرعاية للأطفال بشكل سنوي، عبر تكريم الأسر الحاضنة وتقدير دورها المجتمعي باحتواء هذه الفئة من المجتمع، حيث إن هذا التكريم صادف أهله، نظراً لما تبذله هذه الأسر من جهد واضح ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية عالية.