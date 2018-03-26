«محاكم دبي» تكرّم 172 قاضياً لمساهماتهم في تحقيق العدالة

احتفت «محاكم دبي» بإنجازات نخبة من القضاة ممّن قدّموا مساهمات قيّمة في تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع. وجاء ذلك خلال حفل خاص لتكريم 172 قاضياً من «محكمة التمييز» و«محكمة الاستئناف» و«المحاكم الابتدائية» ولجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم، ولجنة الخبراء والمحكمين، وتكريم خاص للدكتور المستشار عارف الشيخ، وأحمد عبدالكريم رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية، ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، حيث تم تكريم الكادر القضائي بالاعتماد على نتائج برنامج «روّاد التميز القضائي»، تقديراً لجهودهم الحثيثة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً وإقليمياً وتجسيد الرؤية الطموحة للمحاكم.

وشهد الحفل طارش عيد المنصوري، مدير عام «محاكم دبي»؛ والقاضي عبدالقادر موسى محمد، نائب مدير عام المحاكم؛ والقاضي الدكتور علي الإمام، رئيس «محكمة التمييز»؛ والقاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم محمد باقر، رئيس «المحاكم الابتدائية»، إلى جانب رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة وأعضاء الهيئة القضائية في «محاكم دبي».

جهود

وثمّن طارش المنصوري الجهود الحثيثة التي يبذلها الجهاز القضائي للوصول إلى أعلى مستويات الريادة والتميز والتفوق في عمل المحاكم، مشيداً بالإنجازات النوعية التي يقودها قضاة «محكمة التمييز» و«محكمة الاستئناف» و«المحاكم الابتدائية»، في سبيل تقديم الخدمات القانونية استناداً إلى قيم المساواة والاستقلالية والشفافية والابتكار، وصولاً إلى بيئة قانونية متينة ومنظومة قضائية متكاملة عمادها العدالة. مضيفاً: «يشرّفنا أن نحتفي بمسيرة 172 قاضياً ممّن أحدثوا بصمة إيجابية واضحة على صعيد دفع عجلة تطوير وتعزيز المنظومة القضائية بما يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين، تماشياً مع التزامنا في «محاكم دبي» بالعمل وفق النهج الريادي الذي اختطّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليعلمنا كيف نعشق الوصول إلى القمم.