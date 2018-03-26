تعاون بين «بيت الخير» واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي

وقّعت «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى تعزيز شراكاتها في عام زايد الخير، لتكثيف المبادرات الرامية للنهوض بالأسر المتعففة والأقل دخلاً والفئات الضعيفة في المجتمع، حيث تسعى هذه المذكرة لدعم فئة العمال وإسعادها ورفع المعاناة عنها.

ووقّع الاتفاقية عن الجمعية عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، بينما وقعها عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة، بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، والعميد عبد المنعم المداوي، المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال.

وتقضي المذكرة بأن يتعاون الطرفان على تعزيز العمل الخيري والإنساني من خلال الوقوف إلى جانب العمال ودعم احتياجاتهم الإنسانية، وتوفير الوجبات الغذائية لعمال الشركات المتعثرة.

وأثنى العوضي على الجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي لإسعاد العمال وحماية حقوقهم، مشيراً إلى ترحيب الجمعية بهذه المبادرة الإنسانية التي تعزز هذا التوجه، وقال: «انطلاقاً من مسؤولية «بيت الخير» المجتمعية وحرصاً منها على إسعاد العمال ورسم البسمة على وجوههم، قمنا بتوقيع هذه المذكرة، ترجمة للشكر والعرفان بالجميل لهذه الفئة».

من جانبه أشاد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية بهذا التعاون قائلاً: «إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي تماشياً مع التوجه الوطني نحو حماية العمال وحفظ حقوقهم، باعتبارها إحدى الأولويات الاستراتيجية ».