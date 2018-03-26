إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة الشارقة

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، الموقع الإلكتروني الجديد، والهوية الإعلامية الجديدة للجامعة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وكان سموه وحضور الحفل قد شاهدوا عرضاً مرئياً قدم شرحاً لما يتضمنه الموقع الإلكتروني من صفحات وتقسيماتٍ متوزعة بحسب التخصصات المختلفة والبرامج التي تقدمها الجامعة، إلى جانب توضيح للهوية الإعلامية الجديدة للجامعة، وكيفية التفاعل مع صفحات الجامعة الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه المتنوعة، والوصول إلى المعلومات المطلوبة والمتوفرة فيه.

وكان حفل الإطلاق قد بدأ بكلمة للدكتورة شريفة المرزوقي مديرة المركز الإعلامي بجامعة الشارقة أشارت فيها إلى أن دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود هو سر الإنجازات المتواصلة التي تحققها الجامعة عاماً تلو الآخر.