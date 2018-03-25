محمد بن زايد والرئيس الكوري يبحثان علاقات التعاون والعمل المشترك

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية نموذج متميز للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة والمصالح المشتركة واتساق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعالمية والعمل من أجل التنمية التي تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بزيارة الرئيس الكوري والوفد المرافق إلى الدولة .. معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستدعم متانة العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين..إضافة إلى المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية إضافة الى المجالات العلمية والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها .. بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها. ‏ وتناولت المباحثات التطورات الإيجابية للبرنامج النووي السلمي الاماراتي والدور الإيجابي لجمهورية كوريا الجنوبية وشراكتها في هذا الجانب .. ‏مشيرين إلى الإنجاز الذي تم في البرنامج وما وصل إليه من مستويات متقدمة ‏حيث يمثل نموذجا إيجابيا للمنطقة ويكرس مسيرة التنمية واحتياجات المستقبل.وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحرص الرئيس "مون جيه - إن "على تطوير العلاقات الإماراتية - الكورية الجنوبية وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عازمة على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة في المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار وغيرها وذلك في ظل ما يتوافر للعلاقات بين البلدين من مقومات التطور والتقدم وما شهدته هذه العلاقات من نقلات نوعية خلال الفترة الماضية تمثل أساسا قويا للانطلاق نحو مزيد من التعاون في المستقبل ما يحقق الطموحات الكبرى المعقودة على العلاقات بين بلدينا الصديقين.

وأشار سموه إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية تمثل نموذجا تنمويا متميزا يقوم على الابتكار والإبداع والمعرفة ما يعد أساسا صلبا لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات التي تعطي أهمية كبيرة لقضايا الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاجها وتنمية الموارد البشرية وذلك في استراتيجياتها التنموية وخططها للتنويع الاقتصادي بشكل عام ورؤاها بشأن ضمان استدامة التنمية في عصر ما بعد النفط بشكل خاص.

وأكد سموه ثقته في أن العلاقات الإماراتية - الكورية الجنوبية تتجه إلى مزيد من القوة والتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة وأن زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة للدولة ستمثل دفعة قوية لهذه العلاقات على المستويات كافة .. معربا عن ‏تقديره لتصريحات الرئيس الكوري تجاه تجربة الإمارات التنموية ومشاعره الطيبة نحوها.

وأشاد سموه بدور وإسهام مختلف الشركات الكورية العاملة في الدولة في دعم الخطط التنمية في دولة الإمارات .. معربا عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين مزيدا من النمو والتطور في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات واعتزازه بمستوى علاقات البلدين.. وقال " إنني سعيد جدا بزيارة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط منذ تولي المنصب الرئاسي ورغم التواصل الدائم بيننا هاتفيا وعبر المسؤولين إلا أنني حرصت على المجيئ إليكم واللقاء بكم شخصيا " .. معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق .

وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الإمارات وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون والشراكة المتينة الفاعلة في مختلف المجالات.

وخلال حديثه أعرب الرئيس الكوري عن اعتزازه بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير والذي وصفه بأنه رائع وجميل ومفعم بروح الوحدة والتسامح التي كان يتحلى بها المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات وهي تحتفل بذكرى " عام زايد " تكرس فيه مآثره وتحيي رؤيته ونهجه وقيادته الحكيمة.

كما أعرب الرئيس الكوري خلال المحادثات - ومن خلال هذه الزيارة التاريخية - عن رغبة كوريا في أن ترتقي العلاقات الاستراتيحية بين البلدين إلى علاقات استراتيجة خاصة تفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة الثنائية.

وقد رحبت دولة الإمارات بمقترح الرئيس الكوري رفع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي الخاص .. معتبرة أن هذا المقترح يمثل في طياته تقديرا خاصا للعلاقات الثنائية ويطرح آلية فاعلة نحو مزيد من التواصل ويؤسس لمرحلة متطورة في علاقات البلدين .

وأكد الجانبان - في ختام اللقاء - حرص البلدين على توسيع آفاق ومجالات التعاون والعمل المشترك بينهما تلبية للمتطلبات المستقبلية .. وذلك في ظل ما تتميز به علاقات الجانبين من إمكانات وفرص كبيرة للنمو وخاصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة بجانب الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين.

وشددا على أهمية ترسيخ مفاهيم وقيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم .. مؤكدين ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما حضره .. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة .

كما حضر اللقاء من الجانب الكوري.. كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية ومعالي كانغ كيونغ - وا وزيرة الشؤون الخارجية بايك أون - جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة وجيون جي - جوك وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع وسعادة بارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة وكيم هيون - تشول مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ومون مي - أوك مستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار المستشارين والمسؤولين ورجال الأعمال الكوريين.

توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية عددا من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وتطويرها الى آفاق جديدة من العمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم التوقيع التي جرت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و"مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال المبتدئة في كوريا بشأن التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وقعها من جانب دولة الامارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الكوري كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية .كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للملكية الفكرية في كوريا للتعاون في إعداد نظام متطور لإدارة البراءات في الدولة وقعها من جانب الامارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الكوري بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

وتم خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم التوقيع على عقد مشاركة في معرض اكسبو دبي 2020 وقعها من جانب دولة الامارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومن الجانب الكوري بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

كما جرى .. التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية وقعها من جانب دولة الامارات معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومن الجانب الكوري كيم دونغ-يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الأعمال الجديدة وقعها من جانب دولة الامارات معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومن الجانب الكوري بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.