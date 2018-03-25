محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 9 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات".

ويضم مجلس أمناء الجامعة في عضويته كلا من مدير الجامعة نائبا للرئيس والأعضاء حسين حسن ميرزا الصايغ وأحمد بطي المحيربي والشيخة هند علي راشد المعلا وسيمون كريستوفر مون.

كما تشمل عضوية مجلس الأمناء بنص المرسوم ممثلا واحدا عن كل من المجلس البريطاني في دبي والمناطق الشمالية وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة رولز رويس إنترناشيونال ليمتد والمجلس البريطاني للأعمال ومجموعة دبي القابضة على أن يتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.

ويقوم المجلس الجديد وفقا للمرسوم بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للجامعة الملحقين بالقانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانية في دبي على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.