محمد بن زايد: الإمارات بقيـادة خليفة حريصة على بناء جسور التعاون مع دول العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى أن الدولة أسست قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء.

وبحث سموه مع نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة في أبوظبي بزيارة الرئيس نزار باييف والوفد المرافق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وإمكانات وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مثل هذه الزيارات تعزز من التعاون وتدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع.

صداقة

من جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أهمية وتميز علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات في المجالات كافة.

وأشاد بالنهضة التنموية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات مشيراً إلى أنه بفضل حرص قيادتي البلدين تطورت العلاقات الثنائية إلى مستويات تبعث على التفاؤل والارتياح منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف أربع مرات.

وقال: «بفضل الجهود الكبيرة لقيادة دولة الإمارات أصبحت بلادكم من الدول التنموية الرائدة في العالم»، مشيراً إلى أن صنع المستقبل يحتم التغيير ومواكبة التطورات وهذا ما تقومون به باستمرار.

واستحضر الرئيس الكازاخستاني دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في توطيد علاقات الصداقة مع كازاخستان وقال: «في هذا العام تحتفلون بذكرى مئوية الشيخ زايد وقد ترك المغفور له إرثاً عظيماً في القيادة والبناء والتنمية وبفضل رؤيته ونهجه أنتم تواصلون السير على خطاه».

وأكد الجانبان في نهاية المحادثات سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما شددا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.

استقبال

وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الرئاسة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وجرت للرئيس الكازاخستاني لدى وصوله إلى قصر الرئاسة مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لجمهورية كازاخستان فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح الرئيس نزار باييف كبار مستقبليه فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

تنسيق

ووقعت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشهد مراسم توقيع وتبادل وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم - التي جرت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وتم خلال المراسم التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقعها من جانب الدولة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب الكازاخستاني جينز كاسم بيك وزير الاستثمارات والتنمية.

كما تم توقيع اتفاقيتين الأولى لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج «البولي ايثيلين» والثانية لتطوير مشروع لإنتاج البولي بروبيلين وكلاهما في كازاخستان وقعهما من جانب الدولة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومن الجانب الكازاخستاني كانات بوزبايف وزير الطاقة.

كما جرى توقيع اتفاقية حول المبادئ الأساسية للاستحواذ على 49 في المائة من أسهم الشركات المساهمة الخاصة في المنطقة الاقتصادية في ميناء اكتاو، وقعها من جانب الدولة سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية ومن الجانب الكازاخستاني جرالي توقزانوف حاكم منطقة مانغاستاو.

وتم توقيع وثيقة المشاركة في إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بوابات خورغوس - ايستن وقعها من جانب الإمارات سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية ومن الجانب الكازاخستاني كانات البيسبيف رئيس شركة جي سي.

وتم توقيع اتفاقية عقد شراكة بين اللجنة العليا لاكسبو دبي 2020 وحكومة جمهورية كازاخستان وقعها من جانب الإمارات نجيب العلي المدير التنفيذي للجنة العليا لاكسبو دبي ومن الجانب الكازاخستاني الين شايزونسو المفوض العام من حكومة كازاخستان لاكسبو دبي 2020 نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي اس جي الوطنية لاكسبو استانة.

حضور

حضر مراسم الاستقبال وتوقيع الاتفاقيات وجلسة المحادثات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة .

والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ونجيب العلي المدير التنفيذي للجنة اكسبو 2020.

وحضرها من الجانب الكازاخستاني اسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء واحميتجان ايسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للثروة ونورلان اونجانوف مساعد رئيس الدولة للشؤون الدولية واباي بيسيمبايف وزير شؤون الرئاسة وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية وبيبوت اتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والفضائية وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة وايرالي توغجانوف محافظ منطقة مانغيستاو وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

أنور قرقاش: قيادتنا تعزّز موقعنا بالمصداقية

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»:«شهدنا الْيَوْمَ استقبالاً حافلاً ومباحثات مثمرة لضيف البلاد الكبير الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف، وتستقبل الإمارات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، قيادتنا تعزّز موقعنا واتصالاتنا بالمصداقية والعمل والالتزام».