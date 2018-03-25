معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية في أبوظبي اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية، الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اليوم، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر 3 أيام خلال الفترة من 25 ـ 27 مارس الجاري.

ويستهدف المعرض فتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيليهم ورعايتهم، وكذلك إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في مواصلة الدراسة، وذلك إيماناً بأهمية هذا الأمر وضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

ويمكّن المعرض المجندين من لقاء الجهات الراغبة في استقطابهم بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي ويوفر فرص العمل للمجندين الباحثين عن عمل أو الراغبين في استكمال دراساتهم في مختلف الجامعات والكليات.

مشاركون

ويشارك في المعرض العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات خاصة المؤسسات التعليمية بهدف تأمين المستقبل المهني والتعليمي للمجندين بعد إنهاء الخدمة الوطنية.

دور

ويأتي تنظيم المعرض انطلاقاً من إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجنّدي الخدمة الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم للدولة، حيث تعمل على النهوض المعرفي بأبناء الوطن من أجل القيام بدور فاعل وحقيقي في بنائه، لذلك لم تكتفِ بإتاحة فرص العمل وإنما سبقتها بوضع خطط تأهيلية وتدريبية تتم وفق أعلى المستويات العالمية في معاهد وجامعات داخل الدولة وخارجها بما يضمن توفر عناصر مؤهلة وقادرة بما اكتسبته أن تمتلك مفاتيح المستقبل وإدارته لمصلحة الوطن وسمو شأنه.

يذكر أن المعرض في دورته الثانية العام الماضي استقطب نحو 70 مؤسسة حكومية وخاصة وتعليمية، كما أن الدورة الأولى في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي عقد في 23 من مايو 2016 بالقرب من مدينة زايد العسكرية بأبوظبي شهد مشاركة 43 مؤسسة حكومية وخاصة.