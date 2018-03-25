«الاتحادية للمواصلات» تناقش تقريراً عن السفن المهجورة

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة في مقر الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بأبوظبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع تقريراً عن السفن المهجورة وتضمن زيادة حالات الإبلاغ عن هجر البحارة للسفن، كما ناقش توفير غطاء تأميني يكفل ترحيل البحارة وتوفير رواتب متأخرة لا تقل عن 4 أشهر في حال هجر المالك.كما تناول الاجتماع تقريرا عن مشروع خدمات التفتيش للهيئة، بالإضافة إلى تقرير عن أهمية فوز الدولة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية - الفئة «ب».

وصرح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى أن الإعلان عن فوز الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين وسط إشادة دولية بالمزايا التنافسية التي تؤهلها للقيام بدور محوري ومؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس على تقرير عن السفن المهجورة بالدولة والآليات المتبعة لمعالجتها حيث بادرت الهيئة بالتعاون مع الوزارة لتسريع الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري 2006 بوضع لوائح التعميم على جميع السفن الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة بوجوب توفير غطاء تأميني يكفل ترحيل البحارة وتوفير رواتب متأخرة لا تقل عن أربعة أشهر في حال هجر المالك.

كما اطلع المجلس على تقرير عن السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل الذي يمثل إطاراً استرشادياً.