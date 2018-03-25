«قيادات الشرطة» تناقش الظواهر الإجرامية الدخيلة

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يوم الأربعاء الماضي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما تم استعراض بعض الظواهر الإجرامية والتشكيلات العصابية التي تقوم بها فئات من جنسيات آسيوية دخيلة على المجتمع، وتتخذ من الإعاقة سبيلاً للتسول، وارتكاب الجرائم، وناقش المجتمعون سبل التصدي لمثل هذه الظواهر والقضاء عليها.

كما اطلع المجلس على عرض حول سياسة الربط الشبكي لأنظمة البيانات، وسياسة أمن وسلامة المعلومات.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وأعضاء مجلس قيادات الشرطة بالدولة، على سير العمل في غرفة العمليات المركزية لشرطة رأس الخيمة.

واستمعوا لشرح مفصل من الضباط والمختصين القائمين عليها، حول طبيعة عملها والأجهزة والمعدات المستخدمة فيها وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع المواقع الحساسة في الإمارة، والشاشات التي توضح بشكل دقيق مواقع الدوريات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، وأنظمة مراقبة تحرك دوريات الشرطة وتحديد مواقع الحوادث من قبل أقرب دورية، بالإضافة إلى التعرف على آلية التنسيق وكيفية القيام بعملية التأمين للأحداث المختلفة.