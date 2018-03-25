استبدال وحدات تكييف مستشفى الفجيرة بـ26 مليون درهم

كشف أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة لـ «البيان» عن تطوير وتوسعة عدد من أقسام المستشفى، التي سيتم تنفيذها حسب البرنامج الزمني الخاص بها، تماشياً مع رؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز دوره كمشفى مرجعي قادر على استقبال مختلف الحالات المرضية، ليقدم خدماته بكفاءة لكافة المناطق الشرقية والشمالية.

وأوضح أن أعمال الصيانة واستبدال وحدات التكييف مع ملحقاته كاملا شارفت على الانتهاء خلال الفترة المقبلة، حيث ستكتمل خلال منتصف العام الجاري بكلفة بلغت 26 مليون درهم، وأن المشروع نفذ على 3 مراحل وفق خطة زمنية مدروسة، باستبدال أجهزة التكييف القديمة بأخرى جديدة تعمل بكفاءة عالية.

مشيرا أن المرحلة الأخيرة من انجاز المشروع في الوقت المحدد تمثل لهم تحدياً كبيراً وهو مواصلة الأعمال في المشفى بتقديمه الخدمات الصحية والتمريضية والرعاية الطبية بنفس المستوى، دون تأثرها بأعمال الصيانة الجارية، وأن هدف إدارة المستشفى العمل على توفير الراحة للمرضى والمراجعين بكافة الطرق والوسائل في ظل أجواء مناسبة.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامها الكبير ومتابعتها المستمرة لعمليات الصيانة للمستشفى، وتعمل جاهدة لتوفير الراحة لجميع متعامليها خاصة المرضى.

طوارئ

كما أشار أحمد الخديم إلى أن الخطة المستقبلية هي تجديد وتوسعة قسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى، من خلال إعادة استغلال المساحات المتاحة بالطريقة الأفضل بما يسمح بزيادة قدرة القسم على استيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين يتوافدون للمستشفى وتقديم خدمات الطوارئ للمرضى على مستوى الإمارة والمناطق المجاورة لها، وذلك برفع الكفاءة من خلال إعادة تصميم القسم وفق معايير عالمية، لتوفر للمراجعين العناية الصحية الطارئة رفيعة المستوى المتماشية مع السمعة والمكانة المرموقة التي حققها القطاع الصحي بالدولة.

استيعاب

وأضاف إن التوسعة تهدف إلى زيادة الاستيعاب المستقبلي لقسم الطوارئ، بواقع 250 مريضا بدل 150 مريضا في اليوم، وستشمل أعمال التوسعة والتطوير للطوارئ زيادة أعداد الطاقم الطبي والتمريضي وتزويده بأفضل الأجهزة الحديثة والمعدات الطبية اللازمة، لتقديم خدمات أكثر تخصصية للمراجعين، ورعاية صحية عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات متلقي الخدمات الصحية.

طب نووي

وأعلن الخديم أنه تم تعيين طبيب استشاري مختص في الطب النووي كما تم التوقيع على عقد بـ 2 مليون درهم لصيانة وتحديث قسم الطب النووي في مستشفى الفجيرة، الذي يعد الوحيد من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة، بتصميمه وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، وذلك ليقدم خدماته بكفاءة لأهالي الإمارة والمدن المجاورة لها، حيث يقوم القسم على تشخيص وعلاج حالات اضطرابات الغدد الصماء وفرط هرمونات الغدة الدرقية.

وقال استحدثنا قسماً للمخازن والمستودعات الطبية وذلك وفق المعايير العالمية المتبعة، لتوفير جميع احتياجات ومستلزمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في جميع الأوقات دون تأخير.

تطوير

وأضاف انه تم تدشين مركز مستقل لتدريب وتطوير الكوادر الطبية ضمن مساعي وزارة الصحة لرفع كفاءة العاملين بها، وفق أفضل الممارسات الصحية العالمية، حيث يقوم المركز على تقديم البرامج التدريبية واللقاءات العلمية والطبية بشكل دوري، يضمن تأهيلاً مستمراً لكوادرها، ويحقق مستويات أداء عالية، ويزيد من الخبرات والمهارات المطلوبة، لتقديم الخدمة الصحية بأعلى المعايير العالمية.