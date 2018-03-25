رئيس كوريا الجنوبية يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار الرئيس مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، وحرمه، يرافقهما معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وعبدالله سيف علي النعيمي، سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، والوفد المرافق، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير. واستهل الرئيس جولته بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، متذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم.