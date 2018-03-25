الحكّام يحضرون أفراح الشرفاء

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله أمين الشرفاء مساء أمس بمناسبة زفاف أنجاله أحمد إلى كريمة عبدالحميد عبدالرحيم اليحيائي وعبدالرحمن إلى كريمة راشد حميد عدران آل علي وحميد إلى كريمة عبدالله مشعل الحربي وذلك في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

وحضر إلى جانب سموهم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وأقارب العرسان.

وقدم أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود والحضور التهاني والتبريكات لوالد العرسان وآل الشرفاء مباركين للعرسان زواجهم متمنين لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة في ظل أسرهم.

وتلقى سموهم جانباً من تهاني الحاضرين فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات الشعبية المتنوعة.

وأعرب والد العرسان وآل الشرفاء والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأصحاب السمو الشيوخ والمهنئين على مشاركتهم لأفراحهم مقدرين لهم حرصهم على الالتقاء والتواصل مع أبنائهم وإخوانهم من المواطنين داعين لهم بدوام الصحة وطول العمر.