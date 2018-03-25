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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح القواسم في الشارقة

المصدر:
  • الشارقة - وام
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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الحفل الذي أقامه الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن أحمد القاسمي بمناسبة زفافه على كريمة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان بن سالم القاسمي في نادي الغولف والرماية في الشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ فيصل سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس ادارة البنك العربي المتحد وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وجمع كبير من اهالي العروسين.

واحيت الحفل فرقة الحربية بعروض شعبية وتراثية ابتهاجا بهذه المناسبة.

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