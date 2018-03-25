«كهرباء دبي» تشارك في تطوير محمية المرموم بـ6 مشروعات

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بستة مشروعات في تطوير «محمية المرموم» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة لتكون بذلك أكبر وجهة بيئية سياحية تشترك في تنفيذها 9 جهات حكومية بأكثر من 20 مشروعاً حيوياً، وتستهدف المحمية استقطاب مليون زائر سنوياً.

تتضمن مشروعات الهيئة في محمية المرموم تزويدها بالطاقة النظيفة عن طريق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة؛ وتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية أعلى منشآت المحمية وربطها بشبكة الهيئة من خلال مبادرة «شمس دبي».

وتركيب محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية للتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة؛ وتوفير أحدث تقنيات العدادات الذكية التي تتميز بخواص متطورة تسهم في تعزيز نمط حياة ذكي وصديق للبيئة؛ وتركيب أعمدة «منارتي» الذكية التي تتضمن مزايا وتطبيقات مبتكرة تشمل شحن السيارات الكهربائية، وشاشات تفاعلية، وأنظمة استشعار ذكية تقيس العوامل البيئية المحيطة، وخدمة الإنترنت وغيرها؛ إضافة إلى تطوير بنية تحتية حديثة للمياه وفق أعلى المعايير العالمية بما يضمن جاهزية شبكة الهيئة لتوفير المياه لجميع مشروعات المحمية.

مشروعات

وحول مشروعات الهيئة في محمية المرموم، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ستسهم الخطة الشاملة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتطوير محمية المرموم في تعزيز مكانتها كمنطقة جذب ثقافي وسياحي رائدة.

ويسعدنا أن نشارك في هذه الخطة الرائدة من خلال مشروعات تدعم التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ضمن سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في الإمارة لتصل إلى 75% بحلول عام 2050».

وأشار الطاير إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يقع ضمن محمية المرموم، يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاواط بحلول عام 2030.

وتم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية بقدرة 213 ميجاواط، وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاواط، وسيتم تشغيل المشروع الأول من هذه المرحلة بقدرة 200 ميجاواط في الربع الثاني من 2018، وجاري العمل كذلك على تنفيذ المرحلة الرابعة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاواط، وتعد المشروع الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم.