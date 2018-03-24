محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

وقعت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم توقيع وتبادل وثائق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم - التي جرت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وتم خلال المراسم التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقعها من جانب الدولة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب الكازاخستاني جينز كاسم بيك وزير الاستثمارات والتنمية.

كما تم توقيع اتفاقيتين الأولى لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج "البولي ايثيلين" والثانية لتطوير مشروع لإنتاج البولي بروبيلين وكلاهما في كازاخستان وقعها من جانب الدولة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومن الجانب الكازاخستاني كانات بوزبايف وزير الطاقة.

كما جرى توقيع اتفاقية حول المبادئ الأساسية للاستحواذ على 49 في المائة من أسهم الشركات المساهمة الخاصة في المنطقة الاقتصادية في ميناء اكتاو .. وقعها من جانب الدولة سعادة سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية ومن الجانب الكازاخستاني جرالي توقزانوف حاكم منطقة مانغاستاو.

وتم توقيع وثيقة المشاركة في إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بوابات خورغوس - ايستن وقعها من جانب الإمارات سلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية ومن الجانب الكازاخستاني السيد كانات البيسبيف رئيس شركة جي سي.

وتم توقيع اتفاقية عقد شراكة بين اللجنة العليا لاكسبو دبي 2020 وحكومة جمهورية كازخستان وقعها من جانب الإمارات نجيب العلي المدير التنفيذي اللجنة العليا لاكسبو دبي ومن الجانب الكازاخستاني الين شايزونسو المفوض العام من حكومة كازاخستان لاكسبو دبي 2020 نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي اس جي الوطنية لاكسبو استانة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقيات، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع.

ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ونجيب العلي المدير التنفيذي للجنة اكسبو 2020 .

وحضرها من الجانب الكازاخستاني اسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء واحميتجان ايسيموف رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للثروة ونورلان اونجانوف مساعد رئيس الدولة للشوون الدولية واباي بيسيمبايف وزير شوون الرئاسة وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية وبيبوت اتامكولوف وزير الصناعات الدفاعية والفضائية وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة وايرالي توغجانوف محافظ ايرالي توغجانوف محافظ منطقة مانغيستاو وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وعددا من المسؤولين.