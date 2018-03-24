جهازالرقابة الغذائية بأبوظبي يكرّم المتميزين بحظر العمل وقت الظهيرة

كرم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» في مقر الجهاز الرئيسي بأبوظبي المنشآت الغذائية المتميزة بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك لتشجيعهم على الالتزام بتطبيق القرار للحد من حالات الإنهاك الحراري، ولرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بالأضرار والمخاطر التي يسببها التعرض لأشعة الشمس.

قرار

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن التكريم يأتي لتشجيع كافة المنشآت الغذائية والزراعية في إمارة أبوظبي على تطبيق القرار خلال صيف 2018 في الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

حيث يحرص الجهاز بالتعاون مع شركائه على المساهمة في توعية أصحاب المنشآت بضرورة تطبيق نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين لديهم وتقليل الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن الإجهاد الحراري.

رفاهية

وأشار القاسمي إلى أن المحافظة على سلامة ورفاهية العامل ضرورة تسهم في تعزيز إنتاجيته وتعزز من كفاءة العمل وترقى بجودة المخرجات النهائية مما يحقق عائداً اقتصادياً أفضل للمنشآت الملتزمة بتطبيق القرار، وخاصة في مناطق العمل المكشوفة والتي يتعرض فيها العمال لأشعة الشمس المباشرة، لافتاً إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سيواصل جهوده في تكريم المنشآت الملتزمة بتطبيق القرار.

وسيعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة في توعية أصحاب المنشآت الغذائية والزراعية والعمال على مخاطر التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة والممتد من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً خلال فترة الحظر.