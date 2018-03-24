الإمارات العالمية للألمنيوم توفر 70 ألف كيلو وات

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن تحقيقها وفورات تقدر بأكثر من 70 ألف كيلو وات/‏‏ساعة من الكهرباء خلال العام الماضي من خلال احتفالها الأسبوعي بساعة الأرض.

ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال السنوي بمبادرة ساعة الأرض اليوم، والتي تستهدف إلى تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة والأضواء غير الضرورية لمدة ساعة سنوياً لتسليط الضوء تجاه ظاهرة التغير المناخي والجهود المبذولة لحماية البيئة، بالإضافة إلى حث الموظفين نحو توفير الطاقة خلال العمل.

وتشارك الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل فعال في مبادرة ساعة الأرض منذ العام 2008، ثم انتقلت بالتزامها إلى مستوى أعلى، بالاحتفال بساعة الأرض شهرياً في عام 2015، ثم التزمت بالاحتفال بساعة الأرض بشكل أسبوعي منذ العام 2016.

وأثمر الاحتفال بساعة الأرض بشكل أسبوعي عن تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من تقليص حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ شهر مارس الماضي بأكثر من 30 ألف كلغ، وبما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 6 سيارات على الطريق.