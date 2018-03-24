«طرق دبي» تطفئ 1433 عمود إنارة

تشارك هيئة الطرق والمواصلات اليوم في الفعالية العالمية «ساعة الأرض» للعام 2018، التي تنطلق في شهر مارس من كل عام، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت شعار «تواصل مع الأرض»، ومظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث سيتم إطفاء 1433 عمود إنارة بشوارع عدة.

وذلك في إطار حرصها على المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة.

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية ورئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر بالهيئة: «إن الهيئة وضعت خطة تواكب انطلاق فعالية «ساعة الأرض» اليوم، تتمحور حول أنشطة عدة، منها إطفاء أكثر من 1433 عمود إنارة في المناطق الآتية: «شارع الأعمال، وشارع السعادة، وشارع البوليفارد بمنطقة برج خليفة.

وشارع شاطئ الممزر «من منزل القوارب بالممزر إلى حديقة الممزر»، ومواقف قرية الشندغة التراثية، وشارع الخليج «من استراحة الشواب بالممزر إلى حديقة الممزر»، إضافة إلى الشوارع الداخلية المطلة على البحر في منطقة جميرا، وهو ما يوفر 683.7 كيلو/‏وات».

وأضاف: «إن أنشطة الهيئة ضمن احتفالات «مراسي بروميناد» بمنطقة مراسي الخليج التجاري، تتضمن ألعاباً ومسابقات للأطفال، وعرض التاكسي الهيدروجيني، وعرض مجسم لمحطة معالجة مياه غسل الحافلات، كما تم تخصيص حافلتين لنقل المشاركين في الفعالية من محطة مترو الخليج التجاري إلى موقع الحدث».

تفاعل

وأوضح بوشهاب، أنه سيتم إطفاء الإنارة وبعض أجهزة التكييف في المبنى الرئيس بالهيئة، ومركز إسعاد المتعاملين الرئيسي بمنطقة أم الرمول، ومبنى مؤسسة المواصلات العامة، ومحطات الخوانيج، والروية، وجبل علي لإيواء الحافلات.

وكذلك إطفاء الإنارة في الطابق الخامس لمواقف سيارات محطة مترو الراشدية وإطفاء الإنارة في المباني التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وسكن الموظفين، فضلاً عن تشغيل عدد من محطات المترو على نظام الصيانة، وإيقاف عدد من السيور المتحركة في محطات المترو، حيث يقدر الوفر الإجمالي الذي سينجم عن إطفاء الإنارة في الشوارع والمرافق التابعة للهيئة بما يقارب 10 آلاف كيلوواط، خلال ساعة واحدة فقط.

استدامة

وأكد أن المشاركة الفاعلة في «ساعة الأرض» تثبت أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تولي موضوع الاستدامة البيئية والمحافظة على الطاقة أهمية خاصة.