128 طفلاً يشاركون في ملتقى الشارقة للأطفال العرب

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الـ 13 فيما يقام حفل الافتتاح بحضور الوفود العربية مساء غد في قصر الثقافة بالشارقة.

ويشارك في الملتقى الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ما يقارب 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بالدولة، ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.

وحول أهمية الملتقى قالت عائشة علي الكعبي مديرة أطفال الشارقة بالوكالة رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «يستمر الملتقى في بناء أجيال ناجحة تسهم بقوة في نهضة أوطانها حيث عمل منذ عام 1995 على صقل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وبناء الروابط بينهم وبين أشقائهم العرب ويعتبر أطفال الملتقيات السابقة هم خير مثال على نجاح الملتقيات».