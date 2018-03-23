الإمارات تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن في فرنسا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة الفرنسية وعملية احتجاز الرهائن بمدينة تريب واللذين أسفرا عن سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أصدرته اليوم - تضامنها الكامل مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في مواجهة الإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله .. معبرة عن تعازيها للحكومة الفرنسية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.