فريق سفراء السعادة التطوعي ينظم مبادرة ( على خطى زايد ) بأم القيوين

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي مبادرة "على خطى زايد" في حديقة الشيخ زايد بأم القيوين، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم العالمي للسعادة والتي تضمنت زيادة المساحة الخضراء للحديقة وإنشاء مكتبة خاصة بها، إلى جانب رسم لوحة جدارية لشعار " عام زايد" حملت توقيع الفنانة ايمان الراشدي.

شهد المبادرة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الفخري لفريق سفراء السعادة التطوعي، وعائشة راشد ليتيم، ‏عضو المجلس الوطني الاتحادي، و الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، إلى جانب المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، والإعلامي محمد الكشف، مدير فريق سفراء السعادة التطوعي.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور جلال حاتم، عن إهداء الكلية 30 كتاباً لمكتبة الحديقة، مثمنا دور كافة القائمين على المبادرة.