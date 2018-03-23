شرطة عجمان تطلق مبادرة "سعادة بلا مخالفات"

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة "سعادة بلا مخالفات" ضمن فعالياتها لاسعاد الجمهور في الاحتفال بيوم السعادة العالمي.

وقال المقدم سيف عبدالله المهيري مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن مبادرة ”سعادة بلا مخالفات” اطلقت بهدف اسعاد الجمهور والمتعاملين والمخالفين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حيث وزع أفراد دوريات المرور في شرطة عجمان بطاقات يوم السعادة والورود والحلويات على المخالفين بعد ضبطهم لتهنئتهم بدلا من تحرير المخالفة عليهم، مع تقديم النصائح والإرشادات للحذر أثناء القيادة لتخفيض نسبة الحوادث المرورية، وضمان سلامة افراد المجتمع.