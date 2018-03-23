شرطة الفجيرة تواصل البحث والتحري في واقعة تعرض طفل للهجوم من كلب

تستكمل شرطة الفجيرة إجراءات البحث والتحري في واقعة تعرض الطفل عمار المسماري لهجوم من كلاب أثناء تنزهه على الكورنيش بمنطقة الفصيل.

وتفيد الشرطة بأنها تشتبه بأن الكلاب التي هاجمت الطفل قد تعود لأحد الأشخاص وأنها على الأغلب ليست كلاب سائبة ولا يزال البحث والتحري جارياً حول الواقعة.

وتؤكد شرطة الفجيرة بأن البلدية في الإمارة تحظر على مالكي الكلاب الشرسة تربيتها في الأحياء السكنية أو اقتيادها إلى الأماكن العامة لما يشكله من خطر على صحة الإنسان .

وتهيب شرطة الفجيرة بالجمهور إلى ضرورة التقيد بتعليمات السلامة وعدم اصطحاب الكلاب المفترسة إلى الأماكن العامة حفاظا على سلامة مرتادي هذه الأماكن.

