بالفيديو.. العثور على حوت نافق على شواطئ رأس الخيمة

للمرة الثانية خلال شهر عثر صيادون مواطنون في إمارة رأس الخيمة صباح اليوم على جثة حوت نافق من نوعية البالين داخل مياه البحر، قبل ان يقوم بسحبه قارب شرطة رأس الخيمة الى الشاطئ لمنع وقوع حوادث تصادم بجثته داخل مياه البحر، حيث بادر المواطنون بإبلاغ الجهات المختصة للقيام بانتشال الحوت قبل تحلل الجثة أو عودتها مرة أخرى لمياه البحر العميقة، الأمر الذي يصعب من مهمة انتشاله ونقله لموقع دفنه.