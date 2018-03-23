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تنويه للطلبة والمواطنين المتواجدين في استراليا

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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تنوه سفارة الدولة لدى أستراليا جميع الطلبة والمواطنين الإماراتيين المتواجدين في ولاية فكتوريا بشأن حث السلطات للأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية في مطعم Cumulus Inc الكائن في شارع Flinders Lane في الفترة ما بين 26 فبراير إلى 19 مارس على ضرورة مراجعة الطبيب لفحص أعراض التهاب الكبد Hepatitis A والحصول على مصل مجاني، وذلك بعد أن تم تشخيص الحالة الصحية لأحد العاملين بالمطعم وتأكد إصابته بالمرض.

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