نهيان وسيف وخالد بن زايد يحضرون أفراح العامري

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس بمناسبة زفاف أحمد عبد الله العامري إلى كريمة صالح محمد العامري، وسالم مبارك العامري إلى كريمة حمد سالم العامري، وزفاف ناصر مبارك سالم بن نصره الشريفي العامري إلى كريمة ناصر علي بلورع العفاري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الخبيصي للأفراح بالعين الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.