مدير عام بلدية دبي يتفقد مشروع مكتبة محمد بن راشد

تفقد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أمس، سير العمل في مشروع مكتبة محمد بن راشد والمراحل التي وصلت إليها، موجها الإدارة المعنية والمقاول المكلف بالتنفيذ بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء منها حسب ما هو مقدم من المخططات التي اعتمدتها البلدية عند توقيع العقد من الناحية الفنية والمعمارية.

وتشرف البلدية على تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 66,000 متر مربع على خور دبي، منطقة الجداف.

وتم خلال الزيارة استعراض تفاصيل المشروع، وطريقة التنفيذ، ومناقشة بعض الأمور الفنية والاطلاع على عينات من المواد الرئيسية التي تستخدم في المشروع.

وحث الهاجري فريق المشروع على إكمال المشروع ضمن وقته المحدد وحسب البرنامج الزمني المعتمد.