«المرور الاتحادي» يبحث إيجابيات وسلبيات الملكية الدائمة للمركبات

ناقش مجلس المرور الاتحادي عقوبة الغرامة والحبس على بعض أنواع المخالفات المرورية، ضمن قانون السير والمرور الاتحادي، وإيجابيات وسلبيات الملكية الدائمة للمركبات وعدد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل الساعي لتعزيز البيئة المرورية على الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي، الذي عقد برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في نادي ضباط الشرطة بدبي.

حضر الاجتماع العميد المهندس حسين أحمد الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي وأعضاء المجلس من إدارات المرور والدوريات بالدولة والدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.دبي - البيان