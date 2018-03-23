محمد الشرقي: الابتكار يحسّن جودة الحياة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن «شهر الإمارات للابتكار» هذا العام، كان مناسبة وطنية، شاركت فيها بفاعلية جميع إمارات الدولة، بمختلف المبادرات والفعاليات التي عززت مفهوم الابتكار وقيمته، وأبرزت دوره في تحسين جودة حياة الأفراد والمؤسسات، وأهمية تحويله لقيمة مجتمعية مؤثرة، وأسلوب حياة إيجابي وفاعل.

جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الموظفين الفائزين بجائزة «الموظف المبتكر»، التي أطلقها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، ضمن إحدى مبادراته في «شهر الإمارات للابتكار» فبراير الماضي، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، بما يخدم بيئة العمل، ويطور قطاع العمل الحكومي في الإمارة.

وأعلن مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، عن نتائج الجائزة، حيث فاز بالمركز الأول آلاء سلمان محمد خليفة من دائرة الحكومة الإلكترونية، عن برنامجها تطبيق «ELIK-TIK» للموبايل، والذي يبين مدى صرف كمية الكهرباء والمبالغ المتحققة على المتعاملين.

بينما فاز بالمركز الثاني، كل من خديجة محمد سعيد وعبد اللطيف فضلي وعديل أنور وعبد الفرحان خان من بلدية الفجيرة، عن برنامج «منصة مركزية لتطوير وتوحيد التطبيقات الذكية لدوائر حكومة الفجيرة».

تقدير

عبّر المستشار راشد عبيد سيف الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، عن تقديره لسمو ولي العهد، لاستقباله وتكريمه للفائزين بالجائزة، مؤكداً الدعم المتواصل الذي يحظى به المبتكرون من القيادة الرشيدة، والاهتمام الدائم بإبراز أصحاب الإنجازات المبتكرة من مختلف فئات المجتمع، والتي تسهم في ترسيخ اسم الدولة ضمن أكثر دول العالم ابتكاراً.