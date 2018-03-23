وفد مرور دبي يزور مصابي حوادث السير

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي احتفالاتها بيوم السعادة العالمي، حيث نفذ وفد من الإدارة العامة للمرور برئاسة العقيد حمود سعيد العامري، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية.

والمقدم عبدالله راشد عبدالله، رئيس قسم الحملات، والرائد عبدالعزيز حسن الشمري، رئيس قسم التوعية المرورية، زيارة لمصابي الحوادث المرورية في مستشفى راشد بدبي، للاطمئنان على ظروفهم الصحية. وتم تقديم الهدايا لعدد من المصابين بحوادث السير في قسم الحوادث بالمستشفى، وتهنئتهم بالسلامة، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

كما قامت الإدارة بزيارة الكادر الطبي وتقديم الشكر لهم لما يقدمونه من خدمات جليلة للمصابين والمرضى، وقد ساهمت هذه الزيارة برسم البسمة على وجوه المصابين، ومواساتهم وتخفيف الألم عنهم وإسعاد قلوبهم.